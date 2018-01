„Riesen-Motivation“

Walkners Triumph bedeutete für die Innviertler den bereits 17. Dakar-Sieg in Serie. „Das reißt im Unternehmen natürlich jeden mit, ist eine Riesen-Motivation“, betont Pierer, der die Bedeutung der Dakar für die stark gestiegenen Absatzzahlen hoch einschätzt. „Wir waren 1994 zum ersten Mal dabei, damals waren wir ein Niemand“, so der 61-Jährige, „die Dakar hat uns weltweit bekannt gemacht“.



Schon 5600 Mitarbeiter

Der Aufwand der Mattighofener, bei der Dakar-Rallye mit dabei zu sein, ist vergleichsweise nicht mehr so hoch. „Wir haben eine super Mannschaft und mittlerweile sehr viel Routine“, stellt Pierer fest. Bei KTM sind mittlerweile rund 5600 Mitarbeiter beschäftigt, 4500 in Österreich. In Mattighofen entsteht derzeit auf rund 9500m2 das firmen-eigene Museum.



