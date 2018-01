Bayern: Eingemauertes Ehepaar wurde erschlagen

Jenes Ehepaar, das getötet und eingemauert auf einem Grundstück in Schnaittach nahe Nürnberg in Bayern entdeckt worden war, ist erschlagen worden. Nach dem vorläufigem Obduktionsergebnis seien beide an einem Schädel-Hirn-Trauma gestorben, sagte Anita Traud von der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth am Mittwoch.