Österreich spielt gegen Bosnien und Nordirland

Tschechiens Ex-Internationaler Vladimir Smicer erwies sich am Genfer See als Glücksfee für die ÖFB-Delegation. Österreich wurde in Liga B aus dem ersten Topf gezogen. Als mögliche Gegner hätten auch die WM-Starter Dänemark und Schweden oder Duelle mit Irland, der Ukraine oder der Türkei gewunken. Mit Bosnien und Nordirland warten aber angenehmere Kontrahenten - auch wenn die direkte Bilanz jeweils nicht die beste ist. Gestartet wird die Nations League Anfang September, zu Ende geht sie im November 2018. Die Dreier-Gruppe wird in Hin- und Rückspiel ausgespielt, der Sieger steigt in die prominent besetzte Liga A auf. Dies ist auch Ziel von Foda. "Wir wollen immer das Optimum herausholen. Wir gehen klar mit dem Ziel rein, den ersten Platz zu belegen", sagte der Deutsche. Immerhin winkt über den Gruppensieg in der Nations League auch ein Startplatz für die EM-Endrunde 2020.