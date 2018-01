Überlebte Bankräuber Flucht aus Alcatraz?

Vermeintlicher Ausbrecher klagt über "schlechte Verfassung"

Über den Verbleib des berüchtigten Trios wurde seitdem viel spekuliert – auch das FBI begann vor wenigen Jahren Ermittlungen dazu. Anlass war ein handgeschriebener Brief eines Mannes in seinen Achtzigern, der behauptet, einer der Entflohenen zu sein. "Mein Name ist John Anglin. Ich bin aus Alcatraz 1962 mit meinem Bruder Clarence und Frank Morris geflohen. Ich bin 83 Jahre alt und in schlechter Verfassung. Ich habe Krebs. Ja, wir haben es geschafft in dieser Nacht, aber nur knapp!", erzählt der mutmaßliche Ausbrecher in dem Schriftstück.