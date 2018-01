Al-Kaida-Anführer: „Juden und US-Bürger töten!“

"Muslime im besetzten Land müssen jeden Juden töten"

Die größte Verantwortung liege "bei den Muslimen in Amerika und den westlichen Ländern der Welt", so Batarfi. "Die Muslime im besetzten Land müssen jeden Juden töten, indem sie ihn überfahren, ihn erstechen oder eine Waffe gegen ihn richten, oder ihre Häuser niederbrennen." Trump hatte Anfang Dezember mit der jahrzehntelangen Nahostpolitik seines Landes radikal gebrochen und Jerusalem offiziell als Hauptstadt Israels anerkannt. Die Entscheidung löste Proteste in der muslimischen Welt aus und wurde auch von Verbündeten der USA kritisiert.