Strache erwägt weiterhin Kandidatur bei Wien-Wahl

In einer Umfrage für Wien - wonach sich die ÖVP verdoppelt, die FPÖ aber stark verliert - sei "ja nicht ich abgefragt" worden, sagt Strache in einem Interview mit "profil". "Entscheidend ist, wer in Wien zur Wahl antritt." Der FPÖ-Chef räumt allerdings ein, dass er nicht gleichzeitig Vizekanzler und Politiker in Wien sein könne.