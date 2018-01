Schieder träumt im Wirtshaus von der Absoluten

Per Videobotschaft bittet SPÖ-Klubchef Schieder die Genossen, ihn am alles entscheidenden Landesparteitag am 27. Jänner zu wählen - immerhin geht es um die Frage, wer Bürgermeister Michael Häupl nachfolgen soll. Drehort: das Wirtshaus Ubl in der Preßgasse im 4. Bezirk. Auch die Wiener Institution kann jede Unterstützung brauchen - wegen eines Rechtsstreits mit dem Eigentümer kam es sogar zu einer Sommersperre, das Gasthaus steckte in massiven Existenznöten.