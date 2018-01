Sportflugzeug und Hubschrauber kollidiert: 4 Tote

Das Unglück passierte laut Polizeiangaben zu Mittag zwischen Rheinhausen bei Philippsburg und dem Erlichsee. Die beiden Maschinen kollidierten in der Luft und stürzten auf umliegende Felder. Wrackteile fielen in den See und waren weiträumig in dem Gebiet verstreut. "Wir haben es mit einem großen Trümmerfeld zu tun", sagte ein Polizeisprecher.