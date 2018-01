Graffiti-Sprayer in flagranti von Polizei ertappt

In flagranti haben Wiener Polizisten am späten Montagabend einen Graffiti-Sprayer ertappt. Mit zwei Komplizen hatte er eine Wand auf der Rechten Wienzeile in Margareten besprüht. Während seine beiden Kumpanen die Flucht gelang, wurde der 18 Jahre alte Brite von den Beamten geschnappt, wehrte sich jedoch aus Leibeskräften gegen seine Festnahme. Auf das "künstlerische" Konto des Burschen sollen insgesamt elf Schriftzüge gehen.