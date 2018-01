Es war schon eine Art Abschiedsempfang, zu der Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Wiener Stadtregierung am Montag in die Hofburg geladen hatte. Van der Bellen erzählte, Wien sei "grau und verdrossen" gewesen, als er Anfang der 1960er-Jahre in die Hauptstadt gekommen sei. Und der scheidende Wiener SPÖ-Chef Michael Häupl meinte, dass er "aus Wien wieder davonrennen wollte", als er 1969 von Niederösterreich in die Stadt gezogen ist. An die Adresse Häupls und seines noch unbekannten Nachfolgers gerichtet, sagte Van der Bellen: "Es ist sicher nicht einfach, Bürgermeister zu sein."