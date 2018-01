Benjamin Karl mit Comeback-Sieg!

Österreichs Snowboarder haben am Wochenende den Parallel-Riesenslalom beim Weltcup in Rogla/Slowenien dominiert. Einen Tag nach dem Erfolg von Andreas Prommegger feierte Benjamin Karl am Sonntag einen Comebacksieg. Bei den Damen musste sich Sabine Schöffmann erst im Finale der Deutschen Ramona Theresia Hofmeister geschlagen geben und belegte Rang zwei.