D: Folter-Opfer verkauft das Auto ihres Peinigers

Das Seil löste sich während der Fahrt vom Auto. Passanten fanden die lebensgefährlich verletzte Frau, die nach einer Notoperation im Koma lag. „Es war ein Albtraum“, beschreibt sie die vielen Tage der Genesung. „Herz, Lunge, Kopf, Hals, Hände und mein ganzer Körper haben gelitten. Ich war klinisch gesehen zweimal tot.“ Ihr Überlebenswille aber war ungebrochen: „Ich wollte unbedingt mein Kind wieder in die Arme schließen. Ich habe viel gelitten“, doch es habe sich gelohnt. „Trotz oder gerade wegen all dieser schrecklichen Dinge, die ich mit diesem Auto in Verbindung bringe, möchte ich, dass es letztendlich doch noch einer guten Sache dient.“