Mikl-Leitner: 45% wären "sensationelles Ergebnis“

In Sachen Gesundheit forderte Schnabl unter Hinweis auf lange Wartezeiten für Operationen und in Ambulanzen eine bessere personelle Ausstattung der Spitäler sowie im niedergelassenen Bereich. Gefallen lassen musste er sich den Vorhalt Landbauers, dass die SPÖ in den vergangenen Jahren in der Landesregierung "immer mitgestimmt" habe. Einig war sich die Runde, dass der Beruf des Landarztes wieder attraktiv werden müsse.