Betrieb Doskozil doppeltes Eurofighter-Spiel?

Kostenreduktion um 40 Prozent in Aussicht gestellt

In dem dreiseitigen Brief bedankt man sich zuerst britisch höflich für die heimische Gastfreundschaft beim Besuch einer Delegation im steirischen Fliegerhorst Zeltweg. Dann werden zehn „Hawk“-Trainingsmaschinen für die rot-weiß-roten Kampfjet-Piloten zum Preis von 390 Millionen Pfund Sterling angeboten. Außerdem verweist London auf eine „effektive Lösung für die Zukunft der österreichischen Luftstreitkräfte“ und stellte Reduzierung der Kosten für den Betrieb der Typhoon-Flotte um stolze 40 Prozent in Aussicht.