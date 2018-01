„Nachfolger soll jemand sein, der Wahlen gewinnt“

Interessant in diesem Zusammenhang ist auch eine Studie des Markt- und Meinungsforschungsinstituts IFES. Gefragt wurde: Was soll ein Bürgermeister überhaupt an Fähigkeiten mitbringen? "Er soll die Interessen von Wien gegenüber dem Bund gut durchsetzen, nah an den Menschen und ein guter Manager sein", so Geschäftsführerin Eva Zeglovits. Was den Wienern nicht so wichtig zu sein scheint: dass der Neue an der Spitze die SPÖ Wien wieder eint.