Ludwig oder Schieder? Ein Kammerspiel in 3 Akten

Partei "moderner machen" und "öffnen"

Beide Seiten haben Einklatscher mitgebracht. Für Schieder dürfen etwa die Stadträte Renate Brauner, Sandra Frauenberger und Jürgen Czernohorszky applaudieren, für Ludwig Josef Cap, Harald Troch usw.. Beim Einzug der Gegner gibt es kurze Statements: „Ich will die SPÖ zu einer modernen Partei machen“, so Schieder. Ludwig: „Ich will die Partei öffnen und Wien gegen die Bundesregierung in Stellung bringen.“