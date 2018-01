Schwarzenegger & Co. in Kitz: Es ging um die Wurst

Auch bei der A1 Kitz Night in Rosi’s Sonnbergstuben ging es heiß her

Ordentlich gefeiert wurde auch bei der alljährlichen Kitz Night, zu der Gastgeberin Rosi Schipflinger und Mobilfunker A1 luden. Dank Letzterem ging an diesem Abend zumindest das Telefonieren rauschfrei über die Bühne. Und was den Rest anbelangt: Was in Rosi’s rustikaler Sonnbergstuben auf der Kitzbüheler Bichlalm passierte, das blieb auch dort. Gut in Verbindung blieben natürlich nicht nur A1-Chef Alejandro Plater, sondern die beiden Ex-Ski-Asse Nicole Hosp und Lizz Görgl, Schauspieler Mike Galeli samt Ehefrau Renate, ÖSV-Boss Peter Schröcksnadel sowie Ex-Star-Goalie Michael Konsel.