5000 Florianis in Ausbildung

Äußerst fleißig und lernbegierig waren die Kärntner Feuerwehrmänner und -frauen im vergangenen Jahr. 5000 Kameraden nahmen bei Schulungen in der Kärntner Landesfeuerwehrschule in Klagenfurt und an Kursen in den einzelnen Bezirken teil. Ganz nach dem Motto „aus der Praxis für die Praxis“ werden die Kursinhalte an die Kameraden weitergegeben.