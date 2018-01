Wiener wegen Orkan sieben Stunden in Zug gefangen!

Mit Böen von bis zu 200 km/h ist Sturmtief „Friederike“ am Donnerstag über halb Europa gefegt. Es gab elf Tote, die Niederlande riefen Alarmstufe Rot aus und in Deutschland brach der Bahnverkehr zusammen. Mittendrin im Chaos auch ein Wiener Geschäftsreisender – er war sieben Stunden in einem ICE gefangen.