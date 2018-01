Sturm „Friederike“ fordert zahlreiche Todesopfer

Zug-Fernverkehr in Deutschland eingestellt

Die Deutsche Bahn stellte am Nachmittag den Fernverkehr in ganz Deutschland ein. Schwerpunkt des Unwetters waren Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Dazu wurde in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen auch der Nahverkehr eingestellt. Ebenso verkehrte die Bahn in Nordhessen nicht mehr. In zehn Fernbahnhöfen richtete die Bahn sogenannte Aufenthaltszüge ein, in denen gestrandete Reisende zur Not auch übernachten können.