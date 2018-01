Alien-Suche: China baut weiteres Riesenteleskop

Weltgrößtes Radioteleskop steht in China

China hat Ende September 2016 das weltgrößte Radioteleskop, das Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope (kurz FAST), in Betrieb genommen. Das kreisrunde Observatorium steht in einer Bergregion der südwestlichen Provinz Guizhou und hat einen Durchmesser von mehr als 500 Metern. Es besteht aus 4450 dreieckigen Panelen, die zusammen eine gewölbte, reflektierende Fläche bilden, die der Größe von rund 30 Fußballfeldern entspricht.