Baby-Faultier verzückt Besucher in Schönbrunn

"Mindestens 14 Stunden am Tag dösen unsere Faultiere vor sich hin. Um das Jungtier zu sehen, das sich im Fell am Bauch der Mutter festklammert, braucht man also noch etwas Geduld", so Tiergartendirektorin Dagmar Schratter am Donnerstag. Aber das Warten lohne sich - das kleine Faultier sei nicht nur unglaublich faul, sondern auch unglaublich herzig: "Das Jungtier hat große schwarze Knopfaugen, und seine Nase erinnert ein bisschen an eine Steckdose."