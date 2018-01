Sorge um Lugners Opernballgast Melanie Griffith

Doch die Karriere war nicht nur ein einziges Hoch. Zahlreiche Arbeiten gelten als Kult-Klassiker, fielen an den Kinokassen aber durch. Für ihre Darbietung in dem Thriller "Shining Through" ("Wie ein Licht in dunkler Nacht") gewann sie eine Goldene Himbeere als schlechteste Schauspielerin. Mehrmals wurde sie für diesen Preis, den keiner haben will, nominiert. Manche Filme, in denen Griffith zuletzt mitwirkte, wurden direkt auf Video herausgebracht. Ihr Debüt am Broadway im Musical "Chicago" im Jahr 2003 erntete dagegen großes Lob und brachte hohe Einnahmen.