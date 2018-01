Asyl, Burka: „Wien hat sein Stadtbild verändert"

Maßnahmen wie die Kontrolle von Handys von Flüchtlingen und Migranten verteidigte Kurz. Derart könnten die Reiserouten nachvollzogen und so möglicherweise falsche Angaben festgestellt werden. Sein Ziel sei es, eine Umkehr in der europäischen Asylpolitik herbeizuführen, unterstrich Kurz und argumentierte neuerlich, dass er vor Jahren für seine Haltung in der Flüchtlingsfrage heftig kritisiert worden sei. Diese sei nun aber in Europa durchaus mehrheitsfähig. Trittin gab ihm recht, was die gemeinsame europäische Außenpolitik anging - allerdings betonte der ehemalige Minister, dass man besonders in Ländern wie Libyen, "einem Einfallstor für illegale Migration", ansetzen müsste. Aussagen wie die von Österreichs Innenminister Herbert Kickl (FPÖ), Flüchtlinge in Lagern zu "konzentrieren", seien aber abzulehnen. Kurz entgegnete, dass es hier primär darum gehe, Asylverfahren zu beschleunigen und einen Schwenk in der europäischen Flüchtlingspolitik zu erreichen.