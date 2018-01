Tiger und Löwe verbeißen sich in Zirkuspferd

In der Manege eines chinesischen Zirkus kommt es zu diesen grausamen und blutigen Szenen. Bei der Probe für eine neue Showeinlage, in der ein Tiger und ein Löwe auf einem Pferd reiten sollen, attackieren die Raubtiere das Zirkuspferd. Die Dompteure versuchen zwar, mit Peitschenhieben die Tiere auseinanderzubringen, doch diese sind völlig außer Rand und Band. Glücklicherweise kommen alle mit dem Leben davon, den Tieren gehe es laut einem Sprecher des betroffenen Zirkus gut. Den Angriff kommentierte er salopp: "Die Tiere haben nicht so gut kooperiert."