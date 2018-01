Orban-Regierung nahm heimlich 1300 Flüchtlinge auf

Diese Meldung könnte die Position Ungarns im Kampf gegen das von der EU im Jahr 2015 beschlossene Quotensystem zur Flüchtlingsverteilung enorm schwächen: Während nämlich Ministerpräsident Viktor Orban keine Gelegenheit auslässt, um gegen eine aus seiner Sicht aus den USA gesteuerte "Invasion Europas" zu wettern und sich selbst als Beschützer der christlichen Kultur in Europa zu stilisieren, dürfte tatsächlich im Verborgenen eine vollkommen andere Politik verfolgt werden. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die ungarische Regierung im Vorjahr heimlich 1300 Flüchtlinge aufgenommen hat. Damit wurde die für Ungarn eigentlich geltende Quote von 1294 Migranten sogar übererfüllt, hieß es in einem Bericht der "Times of Malta". Diese Meldung verbreitete sich wie ein Lauffeuer in Ungarn. Die Opposition tobt und fordert von Orban eine Erklärung.