Hawaii: Wirbel um Behörden-Passwort auf Bildschirm

Für Empörung hatte am Wochenende ein falscher Raketenalarm im US-Bundesstaat Hawaii gesorgt. Die Menschen wurden unnötig in Angst und Schrecken versetzt, weil die Katastrophenschutzbehörde EMA SMS-Nachrichten versandte, in denen vor einer Rakete gewarnt wurde, die im Anflug auf Hawaii sei. Dieses Missgeschick scheint inzwischen allerdings in den Hintergrund gerückt, vielmehr sorgt man sich um die Sicherheitsvorkehrungen bei der EMA – und das wegen eines mysteriösen Klebezettels.