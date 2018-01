Trotz DNA noch immer keine heiße Spur zu Tätern

Am 11. Dezember, drei Monate nach dem Sex-Übergriff, hatte die Salzburger Gerichtsmedizin auf "Krone"-Anfrage erklärt, Ergebnisse der forensischen Untersuchung seien nun bereits telefonisch übermittelt worden, die schriftliche Auswertung würde folgen. "Die haben wir bis jetzt aber noch nicht", so Staatsanwältin Ahamer am Montag, viereinhalb Monate nach dem Sex-Überfall im Pflegeheim.