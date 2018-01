Protest-Hochburg Wien: 380 Demos pro Woche!

Brauner und Schieder unter Demonstranten

Beim jüngsten Protestzug unter dem Motto "Neujahrsempfang" waren die linken Wiener SPÖ-Stadtpolitiker Renate Brauner und Bürgermeisterkandidat Andreas Schieder mit dabei - was bei der Rathaus-Opposition naturgemäß für heftige Kritik sorgt. Besonders der Auftritt der Finanz- und Wirtschaftsstadträtin wird auch von den Händlern, die das Geschäft am vergangenen Samstag in der Mariahilfer Straße vergessen konnten, als Provokation empfunden.