Räuber nahm Kundin in Würgegriff: Hinweise erbeten

Zum Überfall kam es bereits am 13. Dezember des Vorjahres. Der Täter war am Nachmittag in eine Trafik im Bezirk Floridsdorf gestürmt. Er war unmaskiert, aber mit einem Messer bewaffnet. Eine Kundin, die sich gerade in dem Geschäft aufhielt, nahm der bis dato Unbekannte in den Würgegriff und verlangte Bares.