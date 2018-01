„Bedrohung für EU“: Türkei beschimpft Regierung

Warnung vor einer "Österreichisierung" Deutschlands

Bisher sind nur Deutschland und Österreich für einen offiziellen Abbruch der EU-Beitrittsverhandlungen. Was bereits derzeit an Positionen einer möglichen neuen großen Koalition in Deutschland durchgesickert ist, sorgt in der Türkei ebenfalls für Empörung. Der türkische Europaminister warnte in diesem Zusammenhang vor einer "Österreichisierung" in der Bundesrepublik. In einigen türkischen Medien wird schon von einer "Nazi-Koalition" gesprochen.