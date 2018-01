Bald Klage gegen Kürzung unserer Familienbeihilfe?

Die Regierungspläne zur Familienbeihilfe beschäftigen auch slowenische Institutionen. So kündigte die Gewerkschaft der Arbeitsmigranten Sloweniens (SDMS) gegen das Vorhaben, die Familienbeihilfe an den Lebenserhaltungskosten im EU-Aufenthaltsland der Kinder auszurichten, Widerstand an. Wenn der Nationalrat das Gesetz bestätige, "werden die slowenischen Arbeitsmigranten ihr Recht auf gerichtlichem Wege" in der EU suchen, heißt es in einer SDMS-Aussendung.