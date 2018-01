Merkel: „Ich glaube, es kann gelingen“

"Deutsche sollen auch in zehn Jahren in Wohlstand und Sicherheit leben"

In den nächsten fünf Tagen würden nun CDU, CSU und SPD "sehr zügig, sehr intensiv" arbeiten, kündigte Merkel an. Die drei Parteien hätten die Sondierungen gut vorbereitet, allerdings liege auch "ein Riesenstück Arbeit" vor den Sondierern. Die Aufgaben seien "gewaltig", sagte Merkel. Es gehe nun darum, dass die Deutschen "auch in fünf bis zehn Jahren in Wohlstand, Sicherheit und Demokratie" leben könnten. Voraussetzung dafür seien ein gefestigter Zusammenhalt in der Gesellschaft, die Sicherung der Arbeitsplätze in Zeiten des digitalen Wandels, eine gerechte Verteilung sowie innere und äußere Sicherheit.