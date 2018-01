Karzai: „Der IS wechselt jetzt nach Afghanistan!“

Seit Neuestem werden in Afghanistan blutige Terroranschläge verübt, deren sich der IS brüstet. Taucht da eine neue Gefahr auf?

Der IS und Al-Kaida gehören zusammen. Das sind im Gegensatz zu den Taliban keine Afghanen, keine Landsleute. Sie sind total landesfremde Elemente, die von auswärts kommen. Anfangs kamen sie nicht aus Irak und Syrien, wo sie jetzt ihre Gebiete verloren haben, sondern aus Pakistan, wo sie ebenfalls von auswärts eingesickert waren. Nun kommen sie laut den Berichten, die ich höre und lese, auch aus Syrien. Es heißt, sie würden von dort nach Afghanistan ausweichen. Der IS ist eine Gefahr und er muss besiegt werden.