Gillian Anderson macht Schluss mit „Akte X“

"Ich bin zu der Entscheidung gekommen, bevor wir die letzten sechs Epsisoden gemacht haben. Aber ich war ziemlich neugierig. Es fühlte sich so an, als würden es diese letzten sechs sein. Ich wollte meinen Zehen noch einmal hinein wagen... und diesen wunderbaren Charakter noch einmal spielen. Ich glaube, dass der Serienschöpfer Chris Carter zu sich selber meinte, dass die kurze Anzahl an Folgen sich anfühlen, als ob wir wieder das Laufen lernen. Und diese Staffel mit zehn Episoden fühlt sich nun an, als ob das Tempo sich nun angepasst hat und wir rennen. Ich wäre wahrscheinlich nicht sehr glücklich gewesen, wenn es bei diesen sechs geblieben wäre, und wir uns damit verabschiedet hätten. Es gibt viele Dinge, die ich in meinem Leben machen möchte und in meiner Karriere. Es war eine außergewöhnliche Möglichkeit diesen außergewöhnlichen Charakter zu spielen und dafür bin ich sehr dankbar."