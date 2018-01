Wohnung gesprengt: Lebenslang für 56-Jährigen

Jener 56-Jährige, der am 26. Jänner 2017 seine Wohnung im Wiener Bezirk Hernals vorsätzlich in die Luft gesprengt und den Hausverwalter dadurch getötet hat, ist zu nicht rechtskräftig lebenslanger Haft verurteilt worden. Der Mann, der neben Mordes auch wegen 23-fachen Mordversuchs auf der Anklagebank saß, wurde durch einen Mithäftling schwer belastet. So soll er dem 39-Jährigen gegenüber die Tat gestanden haben: Demnach habe er die Menschen vor seiner Tür, die ihn delogieren wollten, "hochgejagt". Überdies stieß der 56-Jährige in dem Gespräch auch Drohungen gegenüber der Staatsanwältin und deren Kind aus.