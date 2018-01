Gericht verbietet AfD-Politiker „Halbneger“-Sager

Becker-Anwalt: "Maier hat sich bei uns noch nicht entschuldigt"

Noah Beckers Anwalt Christian-Oliver Moser sagte am Mittwoch: "Bisher hat sich Maier überhaupt nicht bei uns gemeldet - weder entschuldigt, noch eine Unterlassungserklärung abgegeben." Neben dem Antrag auf Erlass der einstweiligen Verfügung hatte Becker am Mittwoch vergangener Woche "wegen aller hier in Betracht kommender Delikte" Strafanzeige erstattet sowie Strafantrag gestellt. Bislang prüft die Berliner Staatsanwaltschaft, ob ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird, teilte der Sprecher der Behörde am Dienstag mit.