AfD-Politiker nennt Noah Becker „Halbneger“

Noah Becker äußerte sich in einem Interview mit der Zeitschrift „Emotion“ über seine Erfahrungen mit Rassismus in Deutschland: „Ja, auch ich bin wegen meiner braunen Hautfarbe attackiert worden. Im Vergleich zu London oder Paris ist Berlin eine weiße Stadt.“ Doch auch über die „nervige Rolle des Dauersohns“ seines berühmten Vaters, ging es in dem Interview mit dem 23-Jährigen.