Schuld und Sühne: „The Killing of a Sacred Deer“

Mit "The Lobster" hatte der griechische Regisseur Yorgos Lanthimos einen der ungewöhnlichsten und in seiner Eigenartigkeit besten Filme der vergangenen Jahre vorgelegt. Mit "The Killing of a Sacred Deer" (Kinostart: 12. Jänner) legt der Filmemacher nun eine griechische Tragödie im mehrfachen Sinne ab - eine wuchtige Metapher in absoluter Starbesetzung.