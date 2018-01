Causa Schikaneder: Das Biertrinken als Politikum

Toleranz sieht allerdings anders aus. Denn genauso legitim wie die subjektive Kritik an der Lokalwahl der JVP ist auch die Junge ÖVP selbst. So einfach es auch klingen mag: Wer Toleranz von anderen einfordert, muss auch tolerant gegenüber anderen Meinungen sein, solange sie im rechtlichen Rahmen Platz finden. Der Toleranzbegriff darf und kann nicht nur einseitig für jene exklusiv gepachtet sein, die sich selbst das goldene Abzeichen des moralisch scheinbar Überlegenen – oder anders gesagt: des "Guten" – an die Brust heften. Der moralische Maßstab hat jedenfalls für alle gleich zu gelten.