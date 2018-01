Das ist der Brief gegen die #MeToo-Bewegung

Die #MeToo-Debatte habe ein "legitimes Bewusstsein für sexuelle Gewalt gegen Frauen geschaffen, besonders am Arbeitsplatz, wo einige Männer ihre Macht missbrauchen", schreiben die Frauen um Deneuve in dem Brief. Aber diese "Befreiung der Sprache" habe sich nun ins Gegenteil verkehrt: Wer sich weigere, sexuelle Belästigung öffentlich anzuprangern, werde als "Verräterin und Komplizin" abgestempelt.