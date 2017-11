Proll: „Ganzes Leben ist sexuelle Belästigung“

Die von Corinna Milborn geführte Diskussion nahm binnen Minuten an Fahrt auf. Die durch ihr provokant formuliertes Facebook-Posting in den Fokus der Debatte gerückte Nina Proll vertrat auch in der TV-Show selbstbewusst ihren Standpunkt. So betonte sie mehrfach, dass Frauen an Stärke gewinnen müssen. Im Falle einer Belästigung sollten sie laut der Schauspielerin die Kraft haben, "Nein" zu sagen: Das ganze Leben sei "eine sexuelle Belästigung", daher müsse man sich damit nun einmal auseinandersetzen, so Proll, die mit dieser Aussage vor allem bei Maurer, Herbst und Heinisch-Hosek für Entrüstung sorgte.