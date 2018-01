Brandanschlag auf jüdischen Supermarkt bei Paris

Der Zeitpunkt und die Wahl des Ziels legen einen Zusammenhang mit dem Anschlag vom 9. Jänner 2015 nahe: Am Dienstagabend wird der Opfer der damaligen Geiselnahme in dem koscheren Supermarkt der "Hypercacher"-Kette gedacht, bei der ein Islamist vier Menschen erschoss. An der Gedenkfeier nimmt auch Premier Edouard Philippe teil. Der in der Nacht auf Dienstag niedergebrannte Supermarkt in Creteil gehört ebenfalls zur "Hypercacher"-Kette.