Frankreich gedachte der Opfer von „Charlie Hebdo"

Zwei Islamisten hatten am 7. Jänner 2015 die Redaktionsräume von "Charlie Hebdo" gestürmt und das Feuer eröffnet. Unter den Anschlagsopfern waren einige der bekanntesten Karikaturisten Frankreichs. "Charlie Hebdo" hatte zuvor immer wieder Drohungen wegen Karikaturen des Propheten Mohammed erhalten. Die Attentäter schrien bei ihrer Flucht, sie hätten den Propheten "gerächt". Ein Komplize der beiden "Charlie Hebdo"-Attentäter erschoss zwei Tage nach der Attacke bei einer Geiselnahme in einem jüdischen Supermarkt in Paris vier Menschen. Am Sonntag wurde bei einer Trauerzeremonie vor dem Supermarkt "Hyper Cacher" auch dieser vier Toten gedacht. Der französische Innenminister Gerard Collomb wird am Montag zudem an einer Gedenkveranstaltung für eine Polizistin teilnehmen, die der "Hyper Cacher"-Attentäter einen Tag vor der Geiselnahme in einem Pariser Vorort erschossen hatte.