SPÖ buchte Ex-Funktionärin Jahresbeitrag ab

SPÖ: „Sie erhält die 72 Euro umgehend zurück“

Nachdem sie keine Bestätigung auf ihre erste E-Mail erhalten habe, habe sie am 22. Dezember, also knapp vor Weihnachten, eine zweite Kündigungs-Mail verschickt. Von dieser Kündigung habe die Partei auch Kenntnis gehabt, sagt Hannes Uhl, Sprecher der SPÖ-Bundesgeschäftsstelle gegenüber krone.at. „Von einer E-Mail zu einem früheren Zeitpunkt wissen wir nichts“, so Uhl. Warum der Betrag am 2. Jänner abgebucht wurde, liege laut Uhl daran, dass dies aufgrund der Weihnachtsfeiertage nicht mehr rechtzeitig korrigiert werden konnte. „Es wurden bei jedem Mitglied die 72 Euro automatisch am 2. Jänner abgebucht. Im Falle der Dame ist es sich zeitlich nicht mehr ausgegangen, diese Abbuchung zu stoppen. Sie erhält natürlich ihr Geld zurück, wir haben die Rückerstattung bereits in die Wege geleitet. Das Geld müsste in den nächsten Tag wieder auf ihrem Konto sein. Das Wenigste, was wir wollen, ist mit jemandem um 72 Euro zu streiten.“