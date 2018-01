Finale LIVE: Wer gewinnt den Slalom in Adelboden?

Österreicher-Duell in Adelboden: Marcel Hirscher und Michael Matt sorgten im ersten Durchgang für eine ÖSV-Doppelführung! Hirscher zauberte die schnellste Zeit in den Schnee, Matt (+0,25 Sekunden) liegt nur knapp hinter dem Ski-Superstar. Henrik Kristoffersen (+0,71) musste sich nach dem ersten Lauf hinter Andre Myhrer (+0,44) mit Rang vier zufriedengeben. Der Rest weist über eine Sekunde Rückstand auf. Für eine Schrecksekunde sorgte ein Paragleiter vor dem RTL am Samstag - zu sehen oben im Video!