Strache will Asylwerber in Kasernen unterbringen

Strache will diskutieren, in welchen der sieben Kasernen in Wien es eine "optimierte Nutzung" gibt und welche Kasernen heute "nicht ausgelastet" sind. Ziel sei es, die Betreuung von Asylwerbern wieder in die Verantwortung des Staates zu übertragen. "Das derzeitige Problem ist, dass vieles Richtung NGOs und privater Vereine ausgelagert wurde. Diese Geschäftemacherei wollen wir stoppen", so der Vizekanzler im Gespräch mit ORF-Wien-Chefredakteur Paul Tesarek. Eine Ankündigung im Regierungsprogramm von ÖVP und FPÖ sehe vor, dass Flüchtlinge nicht mehr in privaten Unterkünften leben sollen, sondern in Quartieren. Derzeit leben in Wien rund 13.000 Asylwerber in Privatunterkünften.