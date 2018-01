„Erste Einsparungen, aber auch Steuerentlastung“

Erhalt des Militärgymnasiums in Wiener Neustadt beschlossen

Daneben bewarb der Minister das geplante Cyber-Defence-Zentrum, wo die nationalen Cyber-Kompetenzen an einem geeigneten Standort zusammengefasst werden sollen. Was den Erhalt des Militärgymnasiums in Wiener Neustadt angeht, der am Freitag im Ministerrat beschlossen wurde, konnte Kunasek noch keine Details nennen. Wichtig sei nun, den Schulbetrieb sicherzustellen, den konkreten Schultyp und Standort werde man danach beraten.