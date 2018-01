Israel: Rückkehrprämie oder Haft für Flüchtlinge

Nach Angaben aus der Regierung halten sich etwa 38.000 Migranten illegal in Israel auf. 1420 seien in zwei Lagern inhaftiert. Bis zum Bau des Zaunes an der Grenze zu Ägypten sind nach Angaben von Netanyahu rund 60.000 Flüchtlinge aus Afrika nach Israel gekommen. Seit der Fertigstellung sei der Strom "illegaler Eindringlinge" aus Afrika praktisch zum Erliegen gekommen, so der Ministerpräsident. "Wir haben etwa 20.000 ausgewiesen. Jetzt geht es darum, den Rest herauszubekommen."