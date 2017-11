Israel will 40.000 Afrikaner abschieben

Nach der Komplettierung einer Sperranlage an der Grenze zu Ägypten ist die illegale Einwanderung nach Israel laut Angaben der Regierung auf praktisch null zurückgegangen. Nun will Israel offenbar 40.000 zwischen 2006 und 2013 aus afrikanischen Ländern eingewanderte Migranten loswerden. Dies kündigte Ministerpräsident Benjamin Netanyahu am Sonntag bei einer Sitzung seiner Regierung in Jerusalem an. Die Pläne stoßen bei humanitären Organisationen auf breite Ablehnung.